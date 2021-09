¡Sube la temperatura! Camila Sodi cautiva al posar con transparencias y sin ropa interior

La actriz sigue sorprendiendo a sus millones de seguidores con su carisma y sensualidad.

Camila Sodi ha cautivado a sus más de dos millones de seguidores de Instagram con sus últimas publicaciones.

Desde hace unos días, la también cantante se ha dejado ver con ajustados y sensuales vestidos que han causado revuelo.

Hace unas horas compartió una interesante sesión de fotos en donde Camila aparece en un ajustado body negro de cuero muy ajustado, así como una coleta en el cabello que resaltó su belleza natural.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar y es que sus fanáticos pronto la colocaron entre sus favoritas.

“Cam a cama chameleon (letra de la canción Karma Chameleon de Culture Club)… osease que soy un camaleón, y me transformo. No despierto, así no se crean. Amo ser actriz y transformarmeee”, escribió la actriz que dio vida a Erika en Luis Miguel, la serie de Netflix.

“De verdad que Camila es igual de hermosa que Thalía”, “Tiene una belleza radiante”, “Es increíble que Diego Luna haya dejado esta muñeca”, “No puedo creer que tenga dos hijos, luce de 20 años”, “Qué cuerpazo hermosa”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Además, Sodi también apareció con una lencería negra con la que robó más suspiros. En otra sesión de fotos apareció con un ajustado vestido rosa con un enorme moño del mismo color, pero lo hizo para hacer gala de su sentido del humor, recordar al rapero Snoop Sogg e invitar a las personas que no le pierden la pista.

“GRACIAS , gracias, gracias a la Academia @theacademy por este Oscar pero primero que nada … ¡GRACIAS MEXICO! Gracias a mis fans y a toda la gente que me apoya, no sería nada sin ustedes y last but not least , como diría @snoopdogg, ¡I wanna thank myself for all my hard work!”, comentó.

“¿Qué sería de la vida sin reírnos y jugar y divertirnos? Manifiesta tus sueños pero no te olvides de tomarte la vida con soda, juega y diviértete y que te valgaaaaa que opinen los demás. Tú sé feliz y bondadoso. Lo demás se acomoda solo. Contagia tu presencia que nada sucede si no es en el eterno presente”, concluyó.

