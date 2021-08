Toño Mauri lucha contra bacteria en los pulmones que le fueron trasplantados

"He tenido fuertes secuelas por el Covid", afirma el actor y cantante mexicano, hermano de Graciela Mauri.

Toño Mauri, de 57 años, se contagió de COVID-19 el año pasado. El virus le provocó grandes consecuencias como estar ochos meses hospitalizado y un trasplante doble de pulmón.

El actor que se encuentra en recuperación ahora informó que recientemente se le diagnosticó una bacteria en sus órganos respiratorios.

“Voy muy bien, sigo con la recuperación, cuidándome mucho por el repunte que ha tenido la pandemia, nos afecta a todos. Yo estoy vacunado y me acaban de avisar que me tienen que poner una tercera dosis de la vacuna para reforzar mi sistema inmune y estoy muy de acuerdo porque la mayoría de los casos que se han dado ahora son de personas que no se vacunaron”, comentó el famoso para el programa Sale el Sol.

Durante los dos primeros meses de su hospitalización sus familiares pudieron visitarlo y pasar los días con él, pero tras complicaciones de la enfermedad los médicos negaron las visitas.

El actor reveló que su principal motivación para superar la enfermedad fue poder presenciar la boda de su hija, Carla Mauri, la cual había sido aplazada por la hospitalización de su padre. Finalmente se llevó a cabo el 8 de mayo de este año en Miami.

Agregó que ha sufrido algunos accidentes que no son tan alarmantes pero que se debe por su debilidad muscular.

“Tropecé con el pie derecho, se clavó en el piso. Ya no tengo suficiente peso para sostenerme. Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando, entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces mi cabeza pegó en el piso y me abrí aquí (señalando su ceja) y me dolió un poquito la cadera. Me hicieron pruebas y no tengo nada roto”, detalló Toño Mauri.

En sus redes sociales, el actor ha revelado como va su proceso e invita a las personas a que se vacune contra el Covid-19.

