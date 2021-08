Ricardo Arjona canta en el metro de New York y transeúntes no lo reconocen

Nadie reconoció al famoso guatemalteco e incluso le comentaron que era el imitador de Arjona pero "que el cantante era más chaparrito".

Ricardo Arjona volvió a hacer de las suyas y esta vez salió a las calles a interpretar sus temas.

En una publicación en sus redes sociales, el guatemalteco comentó que llegó al metro de New York y nadie lo reconoció. Incluso hasta le comentaron que era el imitador de Arjona pero que era “más alto”.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, comentó el cantautor en sus redes sociales.

El famoso agregó “#Negro volver a la calle otra vez”, dejando en claro que la segunda parte de Blanco y Negro ya está en camino.

Anuncia su disco “Negro”

“El desvelo. El cielo y el infierno. Negro, el disco. La continuación de los sueños”, comentó hace algunos días el famoso sobre la segunda parte de su exitoso álbum “Blanco y Negro”.

Está pendiente la fecha de lanzamiento pero el intérprete de “El amor que me tenía” agregó que ya está preparando su gira, por lo que sus millones de fans esperan con ansias las nuevas noticias.

