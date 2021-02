Toño Mauri aparece tras crisis por Covid y doble transplante de pulmón

Irreconocible, delgadísimo y muy agradecido, así apareció el actor mexicano tras ocho meses al filo de la muerte por coronavirus.

Antonio Mauri Villariño, mejor conocido como Toño Mauri, fue dado de alta el pasado 12 de febrero luego de haberse realizado un doble trasplante de pulmón en el mes de diciembre debido a las secuelas que le dejó la COVID-19.

Por ahora el actor está recuperándose en su domicilio, localizado en Florida, Estados Unidos.

Desde ahí concedió una entrevista, por primera vez después de su padecimiento, al programa de espectáculos Despierta América.

Él agradeció al Dr. Juan Rivera, quien es el médico corresponsal de la cadena televisiva Univision y, según agregó, también fue médico de cabecera de la familia durante todo el proceso:

“Doctor Juan, antes que nada, te agradezco porque tu fuiste, y eres, la persona que me ha conducido por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital, a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando”, expresó con un tono voz áspera.