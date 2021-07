¿Nuevo romance? Angelina Jolie y The Weeknd fueron captados en una cita

¡Adiós Brangelina! La actriz de 46 años se vio en compañía del cantante de 31.

Publicidad

Hollywood ha estallado con la noticia de que Angelina Jolie podría haber olvidado a Brad Pitt e inicia una nueva relación sentimental y podría ser con The Weeknd.

La famosa actriz fue captada la noche de este miércoles abandonando el famoso restaurante italiano, Giorgio Baldi, en Los Ángeles, California, tras tener una cita con el intérprete de “Blinding Lights“.

The Weeknd y Angelina Jolie fueron vistos ayer en Los Ángeles. pic.twitter.com/JWsIws715e — Cultura XO (@culturaxo) July 1, 2021

Según informó The Sun, Angelina Jolie y The Weekend pasaron horas en el restaurante. Una vez que la cita terminó ambos decidieron abandonar el establecimiento por separado tal vez para no levantar rumores, sin embargo, fue inevitable.

Aunque por el momento se desconoce si ambos mantienen una relación sentimental tampoco se conoce sobre un trabajo juntos y sobre cómo se conocieron.

Angelina Jolie was seen with The Weknd in LA. pic.twitter.com/kM0uXN1t76 — best of angelina jolie (@bestofajolie) July 1, 2021

The Sun también agregó que el cantante pronto incursionará como productor y actor en Hollywood y podría tratarde de un trabajo en conjunto.

De hecho, el representante de The Weeknd recientemente confirmó que el famoso se encuentra listo para protagonizar, producir y co-escribir una nueva serie de drama para HBO, la cual correrá bajo el nombre de “The Idol“. Esta serie narrará la historia de una estrella pop que comienza un romance con el propietario de un club de Los Ángeles.

Por el momento solo se espera que alguna de las celebridades confirme o niegue las posibilidades de un nuevo romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd)

También te puede interesar: ►Fanny Lu habla de la violencia doméstica y envía un mensaje de amor propio

(Visited 7 times, 7 visits today)