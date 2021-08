“Sigo enamorada de ti”, Angélica Vale le confiesa su amor a Ricky Martin

La cantante y actriz se le declaró al famoso y le confesó todo su amor.

Durante una entrevista en el programa de radio de Angélica Vale, “La Vale” recordó cuándo conoció a Ricky Martin y cómo fue que se enamoró de él.

“Yo le agradezco a la vida tenerte a ti. Nunca nos vemos, pero me atrevo a decir que somos amigos porque existe ese cariño de tantos años”, comenzó a narrar la hija de Angélica María.

“Te conocí la primera vez que fuiste a México, yo tenía 11 años y me enamoré de ti desde ahí, sigo enamorada de ti, lo grito a los cuatro vientos, mi marido lo sabe”, expresó entre risas la también comediante.

Ricky Martin quedó sorprendido pero compartió el recuerdo que narró su amiga. “Me invitaste a tu casa y me acuerdo ese día que pasamos en tu casa. Han pasado dos o tres añitos, pero se siente como si fuera ayer”, contó el cantante de Qué rico fuera.

“Tú me diste la oportunidad de estar en teatro por primera vez, Angélica, eso es algo que yo nunca me canso de repetir, lo agradecido que yo estoy por ti, por tu familia, por tu mami, por tu abuelita que en paz descanse, que inyectaron en mí esa pasión por el teatro”, reveló el famoso.

Ricky Martin también aprovechó el momento para agradecer al país donde inició su carrera como solista.

“Y no solamente por ustedes, pues todo México. En México yo pude por primera vez hacer televisión. Mi primer contrato disquero fue firmado en la Ciudad de México”, recordó el cantante.

Por otro lado, Ricky Martin confesó que al principio de la pandemia vivió una experiencia relacionada con su salud mental.

“A mí se me ha hecho muy difícil honestamente, Angélica, porque me dijeron ‘Se acabaron los escenarios, nunca más vas a poder estar en un escenario’, y yo ‘¿Cómo? si es lo único que sé hacer”, reveló. “Me dio mucha ansiedad, honestamente, he trabajado poco a poco en mi corazón, en mi mente y estamos mucho mejor”, compartió.

Ricky Martin se encuentra promocionando su último tema “Qué rico fuera” junto a Paloma Mami.

