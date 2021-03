Angélica Vale sorprende al lucir transparente vestido enseñando todo

La actriz y cantante mexicana se robó todas las miradas al modelar un atuendo que no dejaba nada a la imaginación.

Angélica Vale empezó su carrera en el mundo del entretenimiento desde muy chiquita, y en los más de 30 años que lleva, jamás le ha tocado interpretar un papel donde tenga que usar atuendos extravagantes.

Sin embargo, la actriz ha sorprendido a sus miles de fans luego de revelarse que también es afín a los outfits más atrevidos, y esto quedo demostrado luego de modelar un vestido totalmente transparente.

Ella aparece con un muy ajustado vestido que no deja nada a la imaginación, y demostrando así que no sólo es una actriz y cantante talentosa, sino también una que derrocha sensualidad.

La hija de Angélica María se posicionó al centro de los reflectores pues en la foto aparece de espaldas en un escenario de teatro, luciendo un atuendo que dejó muy poco a la imaginación.

En la imagen, que fue tomada en octubre del 2019, se logra apreciar su lado más sexy, pues en muy pocas ocasiones ha dejado ver su cuerpazo y sus pronunciadas curvas.

“Jetas”, machismo, envidias y el retiro de la palabra, son algunas de las conductas que recibió Angélica Vale en dos de los proyectos en los que incursionó hace algunos años.

La cantante e imitadora habló de dos oscuros episodios en su vida: en el primero, sus compañeros no la trataron bien, y en el segundo, fue desplazada por ser mujer.

“Me hacían la ley del hielo en un trabajo… Llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían. Yo decía ‘qué hago aquí’”, dijo sobre un proyecto del que no quiso revelar el nombre.