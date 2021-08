Netflix retrasa estreno de una película por ser demasiado sexual

"Blonde", la cinta protagonizada por Ana de Armas y que revela detalles de la vida de Marilynn Monroe contenido sexual, violento y explícito.

Netflix volvió a retrasar el estreno de “Blonde”, la cinta biográfica de Marilyn Monroe en el que Ana de Armas encarnará a la icónica actriz estadounidense.

Andrew Dominik es el director y guionista de este film. La producción está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates.

El desarrollo del proyecto comenzó en 2010 y la película se rodó en 2019, pero todavía no tiene fecha de estreno. Se esperaba que el drama debutara en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2021 y llegara este mismo año a la plataforma de ‘streaming’, pero finalmente no será así.

BREAKING: The highly anticipated Ana de Armas star vehicle, BLONDE, will no longer release in 2021 and has been moved to the 2022 @Netflix slate. pic.twitter.com/0jqrCc710w

La compañía lo ha retrasado a 2022, según reveló en exclusiva Variety, la razón de este cambio de fechas podría estar relacionada con el contenido sexual de la cinta.

“El montaje que vieron en Netflix los pilló completamente desprevenidos. Tenían la impresión de que se trataba de un valor seguro en los Oscar, cuando en realidad es una película de autor vaga y obtusa”.

Andrew Dominik’s #Blonde starring Ana de Armas as Marilyn Monroe is notably absent from the 2021 #VeniceFilmFestival line-up despite speculation that it would be making its world premiere at the festival. pic.twitter.com/bEE1E7Z1xh

— Film Updates (@FilmUpdates) July 26, 2021