Ana de Armas se estrena en el cine con "Blade Runner 2049"

No solo es llegar al set de uno de los directores más aclamados del último año, o a una producción de uno de los cineastas más reconocidos de la década, también es actuar al lado de Harrison Ford y Ryan Gosling en “Blade Runner 2049”.

En esta cinta también actúan Edward James Olmos, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James y Jared Leto.

Sobre esta nueva aventura y el camino hacia ella, la actriz de origen cubano Ana de Armas habló con Publinews Internacional.

La última vez que te vi fue en el set de la serie “El internado”. Ha pasado mucho tiempo desde entonces… ¿qué ha pasado desde ese momento?

Ahora que lo dices, caigo en la cuenta de todo lo que ha pasado. Tengo frente a mí a alguien que me vio y con quien hablé en aquella época. Han pasado tantas cosas que es difícil recapitular toda la historia. Sin duda ha sido una gran aventura.

Hacer esta película fue para ti fue ¿más emocionante o intimidante?

¡Fue todo! Fue una mezcla de todo. Fue muy intimidante y surrealista a ratos. Me sentía como un poco fuera de lugar a veces.

Sentí muchos nervios y no te voy a negar, a veces inseguridades, pero también mucho disfrute y fue un proceso creativo muy rico, honesto y valiente. Todo el mundo estaba tan apasionado con este proyecto y tan entregado que fue mágico. Fue una cosa muy especial.

Ahora, además, es una de las películas más esperadas del año. ¿Cómo recibes tú esa expectativa?

Es maravilloso, me muero porque la gente la vea. Pienso que va a ser una gran sorpresa. No sé realmente qué espera la gente.

Cuando dices que es un thriller de acción futurista, puede sonar un poco frío, quizá, o superficial, pero es importante destacar el trabajo que ha hecho Denis (Villeneuve) en esta película y todo lo que ha aportado él en esta historia, que es ese cine de autor tan íntimo y tan de personaje.

Lo que ha hecho es crear una mezcla maravillosa y ha enriquecido el universo Blade Runner que ya conocíamos muchísimo, y en fin es una película que no hace más que expandir ese mundo, los conceptos, las ideas y los mensajes que Ridley Scott nos enseñó en esa cinta, que fue casi como una profecía en el año 1982.

