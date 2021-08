Rebel Wilson se transforma en Britney Spears para su próxima película

La actriz recreó el video de "You Drive Me Crazy" en una escena que aparecerá en la comedia "Senior Year", que llegará a Netflix el próximo año.

Rebel Wilson que muchos fans regresarán en el tiempo, específicamente a la década de los 90’s, al compartir imágenes de su nueva película “Senior Year”.

En ella, la actriz recreará el videoclip de “You Drive Me Crazy”, uno de los grandes éxitos del álbum debut de Britney Spears, publicado en 1999.

La película está dirigida por Alex Hardcastle, cuenta la historia de una mujer de 37 años que ha pasado las dos últimas décadas en coma. Al despertar, decide regresa al instituto, donde su adolescencia quedó interrumpida cuando era animadora y una de las chicas más populares de la clase.

Alicia Silverstone, Sam Richardson, Angourie Rice, Justin Hartley y Chris Parnell completan el reparto.

A través de sus redes sociales ella ha estado subiendo bastante material para del detrás de las cámaras, incluidas sus coreografías como animadora.

Pero sin duda ha llamado más la atención su más reciente foto, luciendo un vestuario similar al de la Princesa del Pop y sobre la silla donde realiza un baile muy sensual.

“My life is CRAZY right now 😜 ps 💜 you Britney”, publicó.