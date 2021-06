Rebel Wilson presume ultra delgada figura en escotado traje de baño

Después de un año que le tomó perder más de 70 libras, la actriz posó con una atrevida calzoneta que revela su drástica transformación física, que incluso luce irreconocible.

Rebel Wilson decidió pasar un fin de semana diferente durante el feriado del “Memorial Day“, que se lleva a cabo en Estados Unidos.

Después de volar a Palm Beach, Florida, para presentar el trofeo en el evento inaugural del World Polo Pride, la actriz llegó a la playa demostrando su drástica transformación física.

Ella aparece en la foto posando con un traje negro que presenta mangas cortas y una cremallera en la parte delantera. Combinó su traje de baño con sandalias de Givenchy, un sombrero de ala azul y gafas de sol.

La estrella de Pitch Perfect también publicó varias fotos de su look de World Polo Pride mientras volaba en un avión privado; antes de aterrizar en Palm Beach.

El conjunto, de Saint Laurent, incluía un par de pantalones cortos de ciclista negros, una blusa con hombros descubiertos de plumas y sandalias de tiras.

Rebel Wilson ha dado un cambio drástico de look y sus seguidores en Instagram aplauden una súbita pérdida de peso que se hace evidente en sus publicaciones en las redes.

En 2020 reveló que aprovecharía el encierro en pandemia para tener “su año más saludable”. Tras hacer público ese propósito, culminaría con más de 70 libras menos, según lnStyle.

Logró su propósito. Admitió a la publicación que pese a sus deseos, se encuentra feliz, ya que, según su experiencia, no se trata de una carrera por mantenerse saludable, sino de hacerlo en algún momento de vida.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizás debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, no 40. Pero el viaje de todos es diferente, y no es una carrera ni una competencia”, dijo a InStyle.