Eugenio Derbez recibe por primera vez un Emmy y así fue su reacción

El comediante, actor y productor mexicano envío un emotivo mensaje tras conocer la noticia.

Eugenio Derbez celebró el primer Emmy de su carrera por “Lol: Last One Laughing”. El actor abrió el codiciado paquete en compañía de su esposa Alessandra Rosaldo.

Tras casi ocho meses de espera, Derbez recibió su primer Emmy que le fue otorgado el año pasado por su conducción en el programa de comedia.

En noviembre de 2020, el famoso recibió la noticia de que había ganado el premio a “Mejor Presentador de programa Diurno Destacado en Español” por la segunda temporada del programa transmitido por la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Fue Alessandra Rosaldo quien compartió, en su cuenta de Instagram, la reacción de su esposo al abrir la caja que contenía la estatuilla dorada.

Con gran emoción, Eugenio Derbez presumió que ya tiene entre sus manos el premio que le otorgó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión por Lol.

“Miren lo que me acaba de llegar, vamos a sacarlo de su caja, mi Emmy. Es el primer Emmy en mi vida, en mi carrera”, dijo entre lágrimas el famoso.

“El primer Emmy de muchos que vendrán en tu carrera, sin duda. ¡Felicidades, amor, por este merecidísimo reconocimiento a tu talento, dedicación y entrega! Ser testigo de tu camino es un privilegio. Estamos profundamente orgullosas de ti, de tus logros y de todo lo que haces. You are simply THE BEST! Eugenio. Te amo”, posteó su esposa.

Muchos famosos y sus hijos felicitaron el logro del actor mexicano.

