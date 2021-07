Drake Bell recibe sentencia por delito contra menores

El actor conocido por su actuación en la serie de Nickelodeon "Drake & Josh", fue sentenciado por un tribunal de Ohio.

Drake Bell fue sentenciado a dos años de libertad condicional tras cometer delitos contra una menor de edad.

La exestrella del programa de Nickelodeon también fue sentenciado a 200 horas de servicio comunitario que deberá realizar en California, Estados Unidos. El famoso de 35 años actualmente reside en West Hollywood.

Las acusaciones están relacionadas con una chica que lo conoció en línea y asistió a uno de sus conciertos en Cleveland en 2017, cuando ella tenía 15 años.

De acuerdo con un portavoz de las autoridades, Bell y la menor habían “desarrollado una relación” en línea varios años antes del concierto. En tanto, el cargo de difusión de material dañino se refiere a que el actor le envió a la niña “mensajes inapropiados en las redes sociales”.

La sentencia fue dictada luego de una extensa declaración de la víctima de Bell, quien compareció ante el tribunal por videoconferencia. La mujer, que ahora tiene 19 años, dijo que tenía 15 cuando intercambió mensajes de texto de naturaleza sexual con Drake, a quien había conocido a través de su tía a los 12 años.

“Él era un héroe para mí”, dijo. La mujer agregó en su declaración que Bell la había agredido sexualmente en dos ocasiones, acusaciones que él negó a través de su abogado.

“Todas las noches me da miedo irme a dormir porque no quiero verlo en mis pesadillas”, comentó la víctima. “Fue una gran parte de mi infancia y, a cambio, arruinó mi vida”, concluyó y lo llamó “pederasta”.

El abogado de Bell, Ian Friedman, reconoció que la pareja se involucró en mensajes de texto de naturaleza sexual, pero negó que hubiera habido agresión.

“Su conducta no fue correcta, no fue adecuada”, dijo Friedman. “Pero tengo que ser muy claro. Lo que la víctima afirma que sucedió aquí, no solo estoy diciendo que no sucedió, no solo el Sr. Bell dice que eso no sucedió, sino que la evidencia en este caso sugiere que no sucedió”.

“Todos sabemos que esta oficina del fiscal perseguiría los cargos de sexo infantil y haría todo lo posible, con la agresividad debida, y lo hemos visto muchas veces”, dijo Friedman. “Si ellos sintieran que ese es un caso demostrable, estoy seguro de que no estaríamos hablando aquí hoy sobre un ‘intento de poner en peligro a un menor’ (cargo) y un ‘asunto de difusión perjudicial para un menor'”.

