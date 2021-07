Sin filtros y al natural, Renata Notni posa en su primer topless

La actriz y novia de Diego Boneta aparece en la portada de una revista, en la que se ve le sin maquillaje y demostrando su belleza natural.

Renata Notni volvió a ser el centro de atención y no por su noviazgo con Diego Boneta, sino por su reciente portada en la revista Beauty Junkies.

La actriz reveló que siempre será fiel a sí misma, por lo que decidió mostrarse al natural en su primer topless.

Lejos de los retoques y filtros, la bella artista cautivó a sus seguidores con su impactarte sesión de fotos.

A través de cuenta de Instagram, la joven de 26 años compartió algunas de las fotografías que aparecen en la revista, donde además de posar con poca ropa y habló sobre cómo le ha hecho para mantenerse consciente de quien es.

“Si hay algo que siempre me prometí a mí misma desde chiquita, sobre todo por la carrera en la que estoy, fue nunca perder mi esencia. Siempre procuraré cuidar mi esencia y ser fiel a mí misma”, dijo a la revista.

Renata Notni, quien ha estelarizado proyectos como “El dragón”, aseguró que siempre ha tenido los pies sobre la tierra a pesar de su ascendente trayectoria artística.

“Cuando se tiene un sueño es muy común que durante el proceso se te olvide el motivo por el cual tomaste este camino y a dónde querías llegar en primer lugar. Es complicado. Mi mamá me ha ayudado mucho a cuidar quién soy, a que no se me olvide de dónde vengo, qué es lo que quiero y porqué empecé en esto. Ella me mantiene enfocada, me recuerda cuál es mi pasión y cuál es mi sueño”, explicó.