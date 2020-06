¿Bob Esponja sale del clóset? Mensaje de Nickelodeon desta la polémica

En el marco del Mes del Orgullo LGBTTI+ uno de los personajes consentidos de los niños, Bob Esponja salió del clóset.

Hoy, Nickelodeon lo confirmó a través de sus redes sociales que el personaje que saltó a la fama en 1999 es homosexual, algo que siempre había sido muy comentado entre los espectadores.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020