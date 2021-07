Fanny Lu habla de la violencia doméstica y envía un mensaje de amor propio

La cantante comentó que para ella es importante que sus canciones lleven mensajes constructivos.

Fanny Lu se encuentra promocionando su nuevo lanzamiento “Yo quiero un amor“.

“Esta es una canción alegre con una fusión fresca y renovada con la que quiero invitar a todos a buscar con determinación un amor que los haga verdaderamente felices”, comenta la artista para Emisoras Unidas.

“YO QUIERO UN AMOR es en el fondo una invitación al amor propio, a amarte mucho porque es solo cuando te amas a ti mismo que tienes la certeza de lo que vales y de lo que mereces, insistes en un amor de verdad, así te toque buscarlo hasta en el último rincón del mundo”, agrega.

Fanny Lu se ha enfocado con su música a empoderar a las mujeres y hoy en día es Embajadora de Buena Voluntad de la OEA para los Derechos de la Mujer y los Niños.

“Siempre me emociona encontrar en mi proceso creativo de composición, canciones positivas que invitan a la felicidad. Quiero que las mujeres se valoren, que busquen a esa persona ideal para su vida, que las ame y las valore”, comenta Fanny Lu.

El videoclip que acompaña el lanzamiento fue realizado en Medellín, y cuenta la historia de una mujer decidida, que con el apoyo de sus ‘aliadas’, emprende una búsqueda incesante del amor.

“En el videoclip buscó dar a conocer a una mujer que está buscando el amor y que aunque tenga que besar muchos sapos, al final puede encontrar a su príncipe. Pero lo principal de todo, es que ella se valore a sí misma, que se ame, que sea feliz, porque de eso depende todo. Uno debe ser feliz por sí solo y no por nadie más”, agrega.

Envía emotivo mensaje

La famosa envío un mensaje para todas las mujeres que sufren de violencia doméstica y el caso que es tendencia actualmente, de la cantante guatemalteca Flaminia, a quien sus miles de fans y familia le piden que deje a su agresor.

“Si un hombre te levanta la voz definitivamente va a llegar el momento en que te pegue. Hay que aprender a decir no y hasta acá, porque a hay ocasiones que las personas se enamoran del equivocado. Sin embargo, no se trata de amor, se trata de dependencia. Uno tiene que ser el líder de tu vida, uno no puede cambiar a nadie porque el hombre que te pega te seguirá pegando, aunque pidan mil disculpas lo volverán a hacer. Es uno, el que tiene que cambiar y tenerse amor a uno mismo y no tolerar esas cosas. Que se salgan de ahí corriendo, en la primera señal”, agrega Fanny Lu.

Para finalizar, la cantante colombiana afirmó: “Mi finalidad es agradecer con más música el hecho de que nuestras canciones han acompañado tanto a nuestro público en esta difícil situación mundial. Que nuestra música sea un bálsamo y una causa de alegría para la gente es una gran motivación”.

