The Weeknd confirma que boicoteará los premios Grammy

El cantante acusó falta de transparencia y corrupción al comité que organiza la ceremonia e indicó que espera que se sumen otros artistas al boicot.

The Weeknd no volverá a presentar su música al proceso de selección para los premios Grammy, a los que ya acusó de “corruptos” y poco transparentes.

Esto se debe a que el cantante no logró ninguna nominación, a pesar de ser uno de los grandes favoritos.

“Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, aseguró en un comunicado publicado por el diario The New York Times.