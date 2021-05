Destrozan a Suzy Cortez por cubrir sus partes íntimas con mascarillas

La modelo brasileña alborotó las hormonas de sus seguidores con su última publicación, sin embargo, no fue del agrado de todos.

La modelo brasileña, Suzy Cortez, no se cansa de levantar pasiones entres sus millones de fans y así promocionar su página de contenido exclusivo en OnlyFans.

Hace algunos días, la modelo compartió unas fotografías en donde aparece mostrando sus voluptuosos encantos con una sensual lencería de encaje.

“Buenos días mis amores! Ingresa a mi link de OnlyFans y suscríbete. http://onlyfans.com/suzycortez Contenido caliente y exclusivo. ❤”, aseguró con las seductoras instantáneas.

Inmediatamente la aficionada de Lionel Messi se llenó de miles de elogios.

“Cuerpo perfecto 😍😍”, “Maravilla de mujer 😘😘” y “Hermosa como siempre ❤️❤️”, fueron algunos halagos.

En otras fotografías, Cortez aprovechó para generar conciencia por la actual pandemia del COVID-19 y para que no se olviden de usar cubrebocas. Utilizó las mascarillas sobre su anatomía como si se tratara de un bikini.

“Use máscara 😷 #covid_19”, fue el mensaje de Cortez.

Aunque recibió piropos subidos de tono, otros no lo tomaron bien.

“Te imaginas cuánta gente muriendo alrededor del mundo, el covid no es un juego”, “Mientras muchos no tienen ni para comprar una mascarilla tú te la pones en tu parte”, “Esto no es un mensaje positivo para la sociedad, no tiene nada que ver”, “Te burlas de la enfermedad”, fueron algunas de las reacciones.

