Billy Porter confiesa que ha vivido con VIH en los últimos años

El actor de "Cenicienta" compartió una parte íntima de su vida con el mundo.

Billy Porter se ha destacado como uno de los iconos LGBT más influyentes de los últimos años. Además ha marcado tendencias con su fabulosos atuendos en las galas más prestigiosas del entretenimiento y por su trabajo en el mundo del espectáculo.

Debido a que pronto se estrenará “Cenicienta“, película musical en donde interpretará al Hada Madrina, Porter brindó una entrevista a The Hollywood Reporter donde confesó que lleva años viviendo con VIH.

Porter fue seleccionado para interpretar al Hada Madrina en la película de Camila Cabello. En esta versión, el personaje lleva por nombre Fab G y se encargará de cumplir los sueños de la joven.

En la entrevista, el famoso comentó que en el 2007 fue diagnosticado como VIH positivo.

“Yo era de la generación que se suponía debía ser más consciente y sucedió de todos modos. Era 2007, el peor año de mi vida. Estuve al borde de la oscuridad durante aproximadamente una década, pero 2007 fue lo peor. En febrero, me diagnosticaron diabetes tipo 2. Y en junio, me diagnosticaron VIH positivo”, comentó. “La vergüenza de ese tiempo se sumó a la vergüenza que ya había acumulado en mi vida que me hizo callar, y he vivido con esa vergüenza en silencio durante 14 años. Ser VIH positivo, de donde yo vengo, crecer en la iglesia pentecostal con una familia muy religiosa, es el castigo de Dios”, agregó.

“Recuerden que lo recomendable es que se hagan una prueba cada seis meses si son sexualmente activos y que es solo a través de una prueba que puede saber si ustedes también viven con el virus. El diagnóstico oportuno puede salvar sus vidas y ser VIH positivo no es una sentencia de muerte siempre que se adhieran a su tratamiento antirretroviral”, explicó.

“Cada sueño solitario que he tenido se está haciendo realidad en este momento, todo al mismo tiempo. Seré el hada madrina de Cenicienta. Tengo nueva música saliendo. Tengo un libro de memorias que se publicará. Pose se estrenó. Estoy dirigiendo mi primera película”, concluyó.

“Cenicienta” se estrenará en la plataforma de Prime Video en septiembre.

