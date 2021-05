Daniella Chávez levanta pasiones al bailar “Mala” con transparente lencería

La chilena no pierde la oportunidad de levantar pasiones entre sus fans y promocionar su página con contenido exclusivo en OnlyFans.

Daniella Chávez cautivó a sus seguidores con su última publicación al posar con una sexy lencería con la que no dejó nada a la imaginación.

La exmodelo de Playboy logró levantar más de un suspiro por parte de sus fans, luego de que publicara un video con ese traje y bailar la canción “Mala” de Katie Angel.

Además de recibir muchos piropos otros la criticaron y la cuestionaron por su rol de ser madre. “Si ya no eres parte de Playboy ya no tendrías que posar de esta manera”, “Qué dirá cuando tu hija crezca y mire esto”. Otros agregaron que Daniella se dedica al modelaje y que no tiene nada de malo que deslumbre con su belleza y sensualidad.

En Dubái

En una fanpage dedicada a la modelo chilena se puede ver a la rubia en la torre Burj Khalifa, uno de los edificios característicos de dicha ciudad. La famosa luce un llamativo bikini tinto.

Actualmente Daniella reside en la ciudad de Miami, donde muchos han quedado fascinados con su belleza. Aprovechando su físico, la modelo comparte varias imágenes candentes para invitarlos a que se suscriban a su OnlyFans.

