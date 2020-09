Alicia Machado revela que volverá a posar desnuda para Playboy

Alicia Machado anunció en una entrevista con el conductor Ismael Cala que pronto volverá a posar desnuda para la revista Playboy.

“Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente”, afirmó.