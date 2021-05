Novia de Vicente Fernández Jr. opaca las críticas con diminuta lencería

La "Kardashian mexicana" ha vuelto a causar furor en redes sociales al posar con un sexy atuendo y opacar los comentarios negativos.

La novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González Padilla, ha estado envuelta en la polémica. Según medios mexicanos, la modelo vendió su casa para salvar al cantante, quien afirman tenía deudas de apuestas.

Fue ayer cuando en “Chisme No Like” se aseguró que la candidata a una diputación local puso en venta una lujosa mansión en la capital de Jalisco para ayudar a su pareja a cubrir diversos gastos provocados por sus adicciones y su rehabilitación.

Ante ello, se dice que el hijo de Vicente Fernández se encuentra desaparecido y los rumores de que se encuentra en una clínica de rehabilitación se hacen más fuertes.

Levanta pasiones

Tras las críticas, Mariana González compartió una fotografía posando con una sexy lencería y ha dejado al descubierto su derrière.

“No digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes. No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes. PORQUE quien dice todo lo que sabe. Quien hace todo lo que puede. Quien cree todo lo que oye. Y gasta todo lo que tiene. MUCHAS VECES dice lo que no conviene. Hace lo que no debe. Juzga lo que no ve. Y gasta lo que no puede”, escribió la también empresaria”, comentó en su publicación.

Con esta imagen, la famosa ha dejado con la boca abierta a más de uno. A pesar que recibió muchos elogios y piropos subidos de tono, algunos le preguntan qué sucedió con Vicente Fernández Jr. y si se encuentra bien.

