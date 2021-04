Las candentes fotos de la primera mujer trans que llega a Acapulco Shore

Tras el estreno de la nueva temporada del reality, los ojos se enfocaron en Jaylin Castellanos, quien dejó con la boca abierta a muchos con su exuberantes atributos.

Ayer se estrenó la nueva temporada de Acapulco Shore, la cual viene renovada y con un elenco que seguro dará mucho de qué hablar.

Y es que para la octava entrega del polémico reality se une Jaylin Castellanos, la primera mujer trans que se integra al elenco.

Ella se hace llamar “la barbie mexicana” y tras su llegada ha dejado a muchos con la boca abierta con sus espectaculares curvas.

“En mi vida he tenido muchas experiencias y esta fue bastante increíble. Convivir con más de 15 personas en una casa, te vuelves loca”, dijo la flamante integrante sobre su presencia en el controvertido reality.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaylin Acashore (@jaylin_mtvacashore)

Debido a las reacciones que ha generado su ingreso, te contamos todo lo que debes saber de la primera mujer trans en integrar la versión latina de “Jersey Shore”.

La modelo es originaria de Guadalajara, ha desfilado en pasarelas, participado en videos musicales en su país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaylin Acashore (@jaylin_mtvacashore)

Conoce a Jaylin Castellanos

Ella reconoce que para convertirse en la escultural mujer que es ahora ha tenido que pasar varias veces por el quirófano; además de recordar cómo durante ese proceso fue víctima de discriminación por su género.

“Jailyn es una persona muy sensible que a veces no lo demuestra. Me gusta llamar la atención, no nací guapa, [por lo que] tuve que pasar por cirugías, procesos hormonales y terapias. Vivir la discriminación por ser trans es difícil. Ser la mujer que soy ahora me ha costado”, manifestó.

Debido a que se ha convertido en un personaje mediático es una de las representantes más importantes de la comunidad LGBTQ+.

En su cuenta de Instagram, donde sube fotografías y videos de su día a día, tiene más de 120 mil seguidores, que de seguro aumentarán con el inicio de “Acapulco Shore”.

En las imágenes se puede apreciar que es amante de la playa y las piscinas, y no duda en posar con ropa de baño y tomando sol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MEXICAN BARBIE🌸 (@jaylin.castellanosoficial)

Hace unos días denunció que fue víctima de agresión y discriminación cuando fue a promocionar una discoteca que la había contactado.

“Estaba en un ‘pool party’, [luego] en el baño y de repente llegó una chava, me jaló el cabello, me empezó a insultar por ser mujer trans. Me sacó un hombre de seguridad arrastrando de las rodillas, me pegó y nadie me defendió. Me pasa que porque les parezco más bonita, más femenina, más acuerpada o algo mejor que otra trans, se pongan de envidiosas. Todo porque no soportan”, dijo en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MEXICAN BARBIE🌸 (@jaylin.castellanosoficial)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MEXICAN BARBIE🌸 (@jaylin.castellanosoficial)

(Visited 36 times, 36 visits today)