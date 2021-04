Manelyk González posa al estilo “Baywatch” con provocativo traje de baño

La modelo que ganó fama por su participación en Acapulco Shore ahora cautiva a sus millones de fans con provocativas fotografías.

Manelyk González, a quien muchos conocerán por su paso por el reality show “Acapulco Shore”, sorprendió a sus seguidores al posar usando un provocativo traje de baño.

Pese a que muchos lamentan que la modelo ya no formará parte del elenco, eso no impide a la modelo e influencer dejar ver a los usuarios en Instagram con sus atrevidos looks.

Dentro de una piscina, la también cantante dio a sus fanáticos un vistazo a uno de sus modelitos para nadar. Inmediatamente se llenó de elogios y piropos subidos de tono.

Con su última fotografía, Manelyk recordó a muchos la popular serie de finales de los 80, “Baywatch”, al utilizar un traje de baño color rojo que hizo sentir que ya era parte del elenco de la misma.

En muchas ocasiones la famosa ha comentado que mantiene su figura con una fuerte rutina de ejercicios y una buena alimentación, sin embargo, las cirugías estéticas han sido evidentes.

“Aunque digan que tiene cirugías para mí luce súper natural”, “Una de mis mayores motivaciones”, “¿No te cansas de ser tan linda?”, “La Bratz mexicana”, “Te vamos a extrañar demasiado”, “Una diosa”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

Los comentarios que más abundaron fueron sobre su admiración por su belleza y lo mucho que van a extrañarla en la pantalla de MTV.

