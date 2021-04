Galilea Montijo se deja ver en escotado bikini y las estrías en sus senos

La presentadora de "Hoy" compartió unas selfies presumiendo su belleza en un diminuto taje de baño que dejó expuestas sus imperfecciones.

Galilea Montijo disfrutó de un inolvidable fin de semana en Acapulco junto a sus compañeros del programa “Hoy”, para tomarse un respiro después de sus ajetreadas agendas.

La presentadora aprovechó la oportunidad de esta escapadita para presumir tremendo cuerpazo en bikini.

Ella y algunos de sus colegas del matutino, entre los que se encuentran Andrea Escalona, Martha Figueroa, la productora Andrea Rodríguez, Lambda García y Paul Stanley, decidieron tomarse unos días de relajación.

Así lo dejaron ver a través de las redes sociales, en donde compartieron una fotografía en las que se les ve con sus mejores poses ante la cámara.

Una de las que más llamó la atención fue la conductora principal, quien modeló un sexy bikini color naranja con el que expuso la exuberante anatomía que mantiene a sus 47 años.

La imagen que fue compartida con cerca de 9 millones de seguidores de Instagram logró registrar más de 93 mil corazones rojos y cientos de mensajes en los que halagaron su belleza, personalidad y gran estilo para divertirse.

Mientras que otros usuarios destacaron el gran equipo que forman fuera de la pantalla de televisión y no pasaron por alto que la gran ausente durante la reunión fue Andrea Legarreta.

Además de compartir la foto donde está con todos su compañeros, Galilea Montijo compartió tres imágenes donde aparece con un escotado bikini de animal print.

Lo que acaparó toda la atención de los fans fue que, debido a la cercanía de las fotos, se hace evidente las estrías que ella tienen en el área de sus senos.

Algo que no le importa, pues hace unos meses confesó que se sentía feliz con su cuerpo y con cada una de sus imperfecciones, porque es la hacía una mujer plena.

“Cada vez que me veo en el espejo me siento satisfecha de la mujer que me he convertido, porque aún con mis defectos, sigo alcanzando mis sueños”, contó.