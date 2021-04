Eiza González y Sofia Castro enseñan su trasero en bikini de tanga

¿Quién luce más sexy? La actriz mexicana y la hija de Angélica Rivera posaron de manera muy sexy y al parecer ambas decidieron olvidar la parte de arriba de su traje de baño.

Mientras muchos tenían los ojos puestos en el estreno de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, Eiza González y Sofia Castro tienen un par de razones para robar la atención.

La actriz mexicana y la hija de Angélica Rivera pusieron de cabeza a sus miles de seguidores en las redes sociales tras la publicación de una fotografía mostrando sus atributos traseros.

Ambas famosas aparecen boca abajo, en topless y con un diminuto bikini, una piscina, ellas en medio y el horizonte al fondo.

La primera se encargó de hacer pública en sus historias de Instagram, la fotografía que le tomó Fernando Gutierrez Barrios Girón, sin dar oportunidad a saber lo que opinan sus seguidores, ya que solo ella puede ver los comentarios.

Según se puede apreciar, las imágenes fueron tomadas en el mismo sitio, pues Sofia compartió fotos de Eiza con el mismo grupo de amigos.

A diferencia de su colega, la hija de “el güero” Castro fue poner la foto en su muro principal, y dejar que sus seguidores pusieran sus comentarios.

Eiza González dijo sentirse muy orgullosa de su cuerpo, pese a tener celulitis y otras imperfecciones, en una entrevista en exclusiva con la revista SHAPE.

Ella también indicó que que a sus 31 años de edad se siente una mujer empoderada al aceptar su cuerpo.

“Hace cuatro años, me fui de viaje con mi novio de entonces y me fotografiaron paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba tan avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos.

Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis veintes”, aseguró.