Eiza González posa en traje de baño de tanga y habla de su celulitis

La actriz posó la revista SHAPE en sexys atuendos que dejaban ver a la perfección sus atributos, en donde habló de sus imperfecciones.

Eiza González dijo sentirse muy orgullosa de su cuerpo, pese a tener celulitis y otras imperfecciones, en una entrevista en exclusiva con la revista SHAPE.

La actriz también indicó que que a sus 31 años de edad se siente una mujer empoderada al aceptar su cuerpo.

“Hace cuatro años, me fui de viaje con mi novio de entonces y me fotografiaron paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba tan avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos.

Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis veintes”, aseguró.

La revista señaló que este es una gran año para la mexicana, pues cuando hicieron el reportaje ella estaba filmando un thriller de gran presupuesto, promocionando una comedia oscura, y preparándose para el esperado estreno de Godzilla vs. Kong.

Una actriz cómoda con ella misma

Durante la entrevista, Eiza González dijo que ha llegado un punto donde ama su cuerpo junto con su edad.

Explicó que no tiene intenciones de juzgarse y hará todo lo posible por seguir manteniéndose saludable.

También, hizo un llamado a sus fans para que aprecien sus su salud en tiempos pandémicos, pues según una reflexión que compartió, el cuerpo hace bastante para mantenernos vivos.

“Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura. Esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero dar a mi cuerpo este mensaje: que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable.

“Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida. Tenemos que estar agradecidos con ellos”, dijo la actriz.

En este artículo se describió como alguien que no tenía ni idea de que sería la invitada en una alfombra roja y que pisar Hollywood le cambiaría la vida por completo. “No mucha gente lo sabe, pero realmente cambió la trayectoria de mi vida profesional”.

