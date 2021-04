FOTO. Cardi B deja sus atributos expuestos en candente topless

La cantante volvió a ser el centro de atención en las redes al posar de manera sensual y atrevida en lo alto del observatorio The Edge, en Manhattan.

Cardi B rompió las redes y atrajo la mirada de sus más de 87 millones de seguidores al compartir unas candentes imágenes donde casi muestra sus senos.

La cantante protagonizo una sesión de fotos para la revista XXL en donde lució diferentes prendas que delinearon sus atractivas curvas y que además dejaron muy poco a la imaginación.

En las espectaculares imágenes ella aparece a 1,100 pies de altura, en el observatorio conocido como The Edge, en Manhattan.

Una de las primeras imágenes muestra a la rapera con un pantalón de tiro alto y unos tirantes que cubrieron lo necesario en la zona de su pecho.

Dos accesorios en su cuello y muñeca fueron el toque final para el outfit, que además estaba compuesto por un elegante bolso. La publicación rebasó los cuatro millones de likes.

En la siguiente aparece recostada sobre un suelo aparentemente transparente que deja ver algunos edificios.

La posición en la que se encuentra deja ver su atractiva figura, pero lo que más llamó la atención fue lo que tenía en el área de su pecho, pues decidió usar dos manos falsas que, como en la anterior instantánea, cubrían lo necesario.

Como era de esperarse, los halagos no tardaron en llegar y los fans de la estrella señalaron lo hermosa y sensual que lucía.

Un gran revuelo se generó al filtrarse una contundente prueba sobre una canción que une a Shakira y Cardi B.

En medio de la expectativa sobre la nueva música de la colombiana, las redes sociales estallaron con la noticia.

Varios portales de fans publicaron el print del registro de una canción en BMI, una de las tres organizaciones más grandes de derechos de difusión musical en Estados Unidos.

Según se puede verificar en el sitio, el tema “Estoy lamida” tiene como intérpretes a las estrellas. En cuanto al compositor, aparece Humes Henry A.

Horas después de que se regara como pólvora, varios usuarios investigaron a fondo y llegaron a la conclusión de que podría ser fake.

I've done some research and the Cardi X Shakira it's fake 100%. This man (Henry A. Humes) registered a lot of songs in the past on BMI with J-Lo, Janet Jackson and others. But those songs don't exist, he surely do this to have some "popularity" or whatever it is.

— eireen 🌊 (@captivexheartx) April 5, 2021