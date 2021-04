Silvia Pinal cree en Frida Sofía y le brinda todo su apoyo incondicional

Lo que no hizo su mamá hace su abuela, pues a través de un comunicado la actriz expresó su sentir ante las crudas revelaciones de la joven en contra de Enrique Guzmán.

Ya hace una semana fueron las confesiones de Frida Sofía, quien en una cruda entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante, relató aspectos de su pasado, su infancia y los terribles momentos que sufrió al ir creciendo.

Y es que la nieta de Enrique Guzmán narró entre lágrimas que presuntamente su abuelo “la había manoseado” desde que tenía cinco años, hecho que le generó un trauma y que constituye un delito por el que se encuentra evaluando si demandará penalmente.

Quien se había mantenido al margen de la información es la matriarca del clan, la abuela Silvia Pinal, pues estaba siendo cuidada para no exponerse a la noticia y como consecuencia ver afectada su salud.

La oficina de la también productora teatral difundió un comunicado con su postura, donde deja ver que no es ajena al drama que expuso su nieta.

“A continuación, unas palabras de la C. Silvia Pinal: Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran por mi persona, el actual momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz, amerita que me exprese al respecto. Ahora bien, en este sentido puntualizo lo siguiente: