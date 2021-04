Amanda Miguel deja ir su larga cabellera negra y parece otra mujer

La cantante sorprendió a sus fans al revelar su nuevo y drástico cambio de look, desprendiéndose así de un estilo la acompañó por más de 30 años.

Amanda Miguel es una de las artistas más emblemáticas de Latinoamérica, pues lleva en sus manos una carrera de cuatro décadas.

A sus 64 años, la cantante ha consolidado también con un estilo propio que destacó de sus inicios: una larga y rizada cabellera negra fue el sello que la posicionó en el gusto del público.

Tras tantos años de trayectoria, impactó con una serie de fotografías con las que mostró un giro total a la imagen de antes, mostrando un look pixie y sus canas naturales.

“Quiero contarles algunas cosas lindas de mi vida que deseo de corazón compartirles… Gracias a DIOS estoy SANA rodeada de amor de mi familia, de todos mis colaboradores y de ustedes mis adorados seguidores que en todo momento me acompañan”, escribió.

“Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente. ¿Qué les parece?”, confesó.

Los fans quedaron impactados ante la transformación, tanto que muchos indicaron que parece otra mujer.

“No voy a mentir que sí me quedé en shock pero créame que mi amor y admiración por usted va más allá que una cabellera usted es un ser humano maravilloso”

“Se ve bien!!! Sólo que su cabellera ya era su presentación…y ahora tendremos que acostumbrarnos a verla con nuevo look”, se puede leer en sus redes sociales.

Cambios de la cantante

En una entrevista con Pati Chapoy, la esposa de Diego Verdaguer señaló que la pandemia le enseñó a cuidarse más: “no me quiero enfermar, aún no me he vacunado, pero más que nunca estoy apreciando mi vida, mis momentos conmigo misma”.

Dijo que se ha dado “el lujo de no viajar, que era algo que me agotaba demasiado. Los shows no, me encanta cantar, pero viajar, cambiar de cama, de aire, de comida, no estar en mi casa, es agotador”.

Ante este cambió de look reconoció que para mucha gente va a ser un shock verla sin su pelo, pero en realidad lo que está haciendo en este momento es sentirme bien consigo misma”.

Amanda Miguel comparte lo difícil que fue para ella cortarse su cabello aquí explica sus motivos:

