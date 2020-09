Diego Verdaguer sorprendió a sus seguidores en Instagram. Y es que el artista subió una fotografía en donde aparece casándose con Galilea Montijo.

A pesar de que simplemente se trata de un videoclip de 2013 titulado “Voy a conquistarte”, el artista expresó en la descripción que las fantasías se pueden hacer realidad, como la de él con Gali.

“Todos podemos crear una fantasía. Todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme con Galilea Montijo”, se lee.

El cantante también agregó un mensaje positivo a sus seguidores. El intérprete expresó que cuando desees algo, lo postulen con una gran grandeza para que llegue y se haga realidad.

“Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación, para lograr que las cosas fluyen hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común”, agregó Verdaguer.

En pocos segundos, dicha publicación se llenó de comentarios, los que más destacaron fueron los de su esposa, Amanda Miguel.

Amanda Miguel muestra su molestia con publicación de Diego y Galilea Montijo

La artista no se mostró conforme con la publicación de Diego y Montijo, así que se lo hizo saber a través de varios comentarios.

“Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc, etc. Solo que vos estás casado. Mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Dobles vidas no funcionan”, comentó Miguel.

La intérprete de “Él me mintió”, agregó que Galilea es muy hermosa, pero que deben aclarar la relación de amistad que hay entre ella y Diego para evitar “ilusiones”.

Los cibernautas mostraron su apoyo incondicional a Amanda y expresaron que ella era la única esposa de Verdaguer.

“Simplemente amor”, es lo que define la relación entre Miguel y Diego, que como un cuento de hadas llevan 45 años enamorados.