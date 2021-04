Frida Sofía acusa a Enrique Guzmán de abusar sexualmente de ella

La hija de Alejandra Guzmán desenmascaró a su abuelo señalando que la "manoseó desde los cinco años", el cantante no se quedó callado y ya respondió a las acusaciones.

En entrevista exclusiva para el programa “De Primera Mano” Frida Sofía se desmoronó al abrir su corazón y desenmascarar ante Gustavo Adolfo Infante algo muy delicado que le sucedió con Enrique Guzmán.

La cantante reveló a detalle las terribles cosas que le hizo su abuelo, a quien tachó como un hombre abusivo y asqueroso.

“Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, expresó.