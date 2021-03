Desde el hospital, Kimberly Flores habla de la cirugía a la que fue sometida

Desde su cama en el hospital, la modelo guatemalteca confirmó que entró al quirófano para ser sometida a una cirugía.

Luego de que apareciera con el brazo vendado, Kimberly Flores finalmente reveló la razón por la que tuvo que ser hospitalizada.

Tras encender las alarmas y compartir que tendría que someterse a una cirugía de emergencia, la modelo y cantante, reveló los detalles.

La esposa de Edwin Luna viajó recientemente a Colombia para cumplir con algunos compromisos de trabajo, de los cuales no ha brindado detalles, sin embargo, sufrió un lamentable accidente que la obligó a someterse a una cirugía.

Desde la cama en un hospital, la guatemalteca confirmó que entró al quirófano para ser intervenida de la mano, específicamente del dedo meñique, el cual sufrió una fractura mientras se encontraba realizando uno de los proyectos que la mantiene ilusionada.

“La pregunta del millón, qué me pasó, ya saben gajes del oficio. No les puedo contar por qué fue, pero por ahora sé que se mira muy exagerado, pero no, fue un dedo, el dedo pequeño el que me fracturé, entonces a estarme checando“, había explicado antes.

Ahora, agregó que tuvo que someterse a una cirugía para que le colocarán tornillos y que todo vuelva a la normalidad pronto.

A través de las historias en su Instagram reveló que había salido de la cirugía y que se encontraba muy bien.

