Juanpa Zurita revela la increíble transformación con la que volverá a la segunda temporada de “Luis Miguel”

Micky y Alex! | Ayer finalmente tuve el placer de conocer a este gran individuo. Que bonita persona y de verdad que buena vibra emites. En la serie pude conocer por todo lo que pasaste y hoy pude conocer al Luis Miguel actual. Nada más que mucho respeto y admiración. Que cantidad de años de carrera, de trabajo y de evolución. Mucho que aprender de ti. Feliz de saber que estás contento con el trabajo que se ha hecho en la serie. • ¿Que les pareció el último capítulo? 😱