Demi Lovato presume espectacular figura en escotado traje de baño

Tras una drástica pérdida de peso, la cantante apareció en un video solo para demostrar lo sensual que luce haciendo zoom a la parte delantera de su cuerpo.

Hace unos días Demi Lovato publicó en sus redes sociales un video donde mostraba su drástica pérdida de peso, pues al estirar su pantalón este reflejaba su delgada figura.

Pero ahora la cantante decidió ir más allá para revelar, con un sorpresivo video, su gran cambio.

En sus historias de esa red social la actriz se mostró frente al espejo usando un sexy traje de baño negro con correas, que delineó a la perfección su nueva figura.

Ella quiso demostrar lo sensual que luce haciendo zoom a la parte delantera de su cuerpo.

Recordemos que también es una fiel defensora del pensamiento body positive, y en su último post de Instagram ha hablado de ello y de su bajada de peso.

“He perdido peso de forma accidental”, ha comenzado señalando la estadounidense.

“Ya no cuento las calorías. Ya no hago tanto ejercicio. No me pongo restricciones. Y yo, sobre todas las cosas, ya no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta… y de hecho he perdido peso”, ha apuntado.

Los momentos difíciles de la cantante

Demi Lovato confesó que sufrió un infarto y tres derrames cerebrales después de la sobredosis por la que estuvo hospitalizada en 2018 y tras la que casi pierde la vida.

“Los médicos dijeron que solo tenía cinco o 10 minutos más de vida”, afirmó la cantante en el tráiler del documental Dancing with the Devil, que se estrenará el 23 de marzo en cuatro entregas a través de la plataforma YouTube.

Además reveló que esto aún ocasiona secuelas en su salud.

“Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer”, explicó.

