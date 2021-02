Así luce el cuerpo de Katy Perry en traje de baño a 6 meses de dar a luz

La cantante dejó ver su figura post-parto mientras disfrutaba de la playa junto a su pareja, Orlando Bloom, ambos en diminutas prendas.

Katy Perry sorprendió a sus seguidores al lucir su figura en un traje de baño a tan solo seis meses de dar a luz a su hija Daisy Dove Bloom.

Luego de todas las crueles críticas que recibió por su “cuerpo de mamá”, pues la cantante subió de peso durante el embarazo y le costó bajarlo, y ahora no teme a mostrar su silueta post-parto.

La estrella fue captada disfrutando de la playa en Hawai junto a Orlando Bloom, quien lucía un diminuto short; mientras ella llevaba un bañador de color morado, el mismo que utilizó antes de dar a luz.

Ella se miraba impresionando y con una figura ya recuperada, por lo que los halagos no se hicieron esperar.

Katy Perry and Orlando Bloom hit the beach in Hawaii https://t.co/PPEiXDIrQ4

— presshub_us (@PresshubU) February 23, 2021