¿Le daba “asco” besar a su co-protagonista? Ariadne Díaz lo confiesa

Hace poco se reveló que la actriz renunció "Malverde" porque Fernando Colunga ya no sería el protagonista y que además no quería besar al actor y cantante que lo sustituiría.

Luego de tantos rumores que rondaron su participación en la serie “Malverde“, Ariadne Díaz decidió romper el silencio y contar su versión a través de una transmisión en vivo.

Tan solo hace unas semanas se daba a conocer que la guapa actriz regresaría a la pantalla chica de la mano de Fernando Colunga, quien hasta ese momento era el protagonista.

Las cosas cambiaron cuando el galán renunció a su papel, y tras enterarse de la noticia, ella también decidió quedar fuera del proyecto.

Medios mexicanos revelaron que a la bella mexicana le dio “asquito” besar a Pedro Fernández (quien quedó en vez de Colunga) y por eso prefirió expresar su desacuerdo.

Antes esto, ella decidió confesar cuáles fueron las razones que la llevaron a abandonar el proyecto.

De acuerdo con lo relatado, ella veía con buenos ojos el proyecto e incluso formó parte de la lectura del guion del producto audiovisual. Sin embargo, la incertidumbre de quién interpretaría el personaje principal la llevó a renunciar.

“En ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales”, narró.

“Entonces cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista pues decidí también bajarme del barco, esa es la realidad”, dijo.

Ariadne Díaz aseguró que desde que inició su carrera artística, se comprometió con ella misma a no formar parte de ningún proyecto en el que no se sintiera cómoda.

“Cuando pasó esto fue para todos nosotros como ‘¡wow!’ y yo ahí ante la incertidumbre decidí no estar más. No estar en un proyecto donde no me siento cómoda, en muchos sentidos, uno de ellos es no tener la información completa”, agregó.