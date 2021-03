Revelan que Daddy Yankee es abuelo desde hace dos años y nadie sabía

Los rumores comenzaron a surgir luego de que su hijo, Jeremy Ayala, publicó en las redes sociales una foto de un bebé a punto de cumplir dos añitos.

Si algo ha logrado Daddy Yankee a lo largo de su carrera artística es mantener su vida familiar estrictamente en la intimidad, muy poco se sabe de su familia.

Ahora está en el foco de la atención debido a su hijo Jeremy Ayala, quien evolucionó las redes al publicar una foto de su hijo.

Esto significa que el famoso cantante ya es abuelo, detalle que muchos desconocían hasta el momento y habría logrado mantener oculto.

Hasta ahora, el artista urbano no había comentado o hecho público el nacimiento de un nieto, por lo que esta noticia sorprendió a muchos de sus fans.

En las últimas semanas, Jeremy comenzó a tomar notoriedad en las redes sociales tras publicar imágenes junto a la publicista Andrea de Castro.

“Agradecido por todas las cosas que has hecho por mí. La única persona que me saca una sonrisa cuando estoy molesto”, escribió Jeremy sobre Andrea en su cuenta de Instagram el pasado 14 de febrero, texto que acompañó con una foto en la que ambos aparecen acaramelados en la nieve.

“Te amo”, le comentó la publicista en la publicación.

Daddy Yankee vuelve a lo más puro del reggaetón con su nuevo single “Problema”.

Una canción que llega, además, acompañada por un espectacular videoclip repleto de coreografías y con una estética en tonos blancos, negros y amarillos que muchos han considerado “de película”.

“PROBLEMA” is now the #1 trending video on YouTube Worldwide. 🌍 pic.twitter.com/8qhtbfUrSU

— Daddy Yankee Charts (@daddychart_) February 26, 2021