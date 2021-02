Aislinn Derbez desata pasiones en lencería negra transparente

La actriz compartió unas candentes imágenes posando en diminuta lencería, a sus fans les parecieron muy "hot" que le preguntaron si abrirá su Only Fans.

Aislinn Derbez dejó con la boca abierta a todos sus fans tras compartir unas sesión de fotos bastante diferente a lo que los tenía acostumbrados.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz subió unas imágenes posando en atrevida lencería de encaje transparente, de color negro, desatando la lujuría de muchos.

“Y pues @henryjimenz me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron 🥰 y bueno.. aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto… lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes… 😂”, escribió.

Las fotos captaron toda la atención en las redes; sin embargo, todos esperaban la reacción de Eugenio Derbez, quien no se quedó callado y “se quitó” la responsabilidad de las fotografías.

“Yo no la eduqué así, eso ha de venir del lado de su mamá”, comentó.

La reacción de sus seguidores fue de aprobación ante las imágenes, en especial de su hermano Vadhir, pues bromeó sobre el futuro de la carrera de Aislinn.

“Henry chingdamdre! Deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro. Luego le gusta y Que sigue? Hasta se va a abrir Only fans no no no jajaja (sic)”, escribió de la artista.

Con estas imágenes queda más que demostrado el esfuerzo que hizo para bajar de peso, luego de su embarazo y el proceso de post parto, tal como ella lo reveló hace algunos meses.

La actriz disfruta su vida

Actualmente, Aislinn Derbez está separada de su exesposo, el también actor Mauricio Ochmann, proceso que informaron desde el año pasado.

Al parecer, la artista ha iniciado una nueva relación con el conferencista motivacional Jesh de Rox, ya que en algunas ocasiones los han captado juntos.

Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, todos los rumores apuntan a que iniciaron su romance desde hace algunos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jesh de Rox (@jeshderox)

Además, ella está enfocada en su proyecto llamado “La magia del caos”, en el cual promete invitar a especialistas, y amigos que le ayuden a reflexionar “cómo nos relacionamos con el mundo”, según especifica en su página web.

