Ex pareja de Eugenio Derbez revela que sufrió maltrato

Una actriz mexicana sorprendió a muchos al revelar detalles íntimos y polémicos de la relación que tuvo con el comediante hace algunos años.

La vida amorosa de Eugenio Derbez siempre ha dado de qué hablar, no solo porque tiene 4 hijos con 4 diferentes mujeres; sino también por sus romances con algunas famosas.

Una de sus relaciones más sonadas fue con la actriz Dalilah Polanco, quien reveló sus más grandes secretos luego de ser novia del famoso comediante.

En entrevista con Yordi Rosado, ella reveló detalles sobre cómo conoció al también productor, asegurando que en ese momento él sostenía una relación con Sarah Bustani y ella estaba casa con Sergio Catalán.

Contó que tan sólo unos días después de haberse divorciado él la invitó a salir:

“Ya habíamos platicado del tema y le dije: ‘Aguántame tantito porque no me he divorciado’, y de nada sirvió porque a ahora de la hora acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio, y no fue así”.