Aislinn Derbez confiesa por qué no quería divorciarse de Mauricio Ochmann

Según lo papeles de divorcio Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron en diciembre del año pasado, y hasta ahora ninguno de los dos había revelado la razón.

La actriz conversó todo acerca de su divorcio con la venezolana Erika de La Vega.

Desde el podcast “En Defensa Propia”, ella reveló que todo lo que sucedió con su matrimonio era porque se había convertido en una persona muy controladora con su familia: tanto con su expareja como con su hija de dos años, Kailani Ochmann Derbez.

“Me pasó esta necesidad de querer tener la familia perfecta porque yo no la tuve, y (la necesidad) de demostrar que yo puedo tener la familia perfecta, el esposo perfecto, la hija perfecta, y eso que no pude tener en mi infancia. Eso también fue algo que me puse como objetivo y la vida de repente me dio una vuelta que nunca me esperé.