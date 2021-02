Kylie Jenner su escotado bikini que casi hace reventar sus atributos

La joven empresaria presumió su exuberante figura al borde de la censura con diminuto bikini azul y aceite corporal.

Kylie Jenner ha demostrado una vez más porque es una de las celebridades más sensuales, pues sus recientes imágenes han elevado la temperatura de millones de fans.

La empresaria promocionó el aceite corporal de su propia compañía, Kylie Skin, mientras modelaba con un pequeñísimo bikini color azul que dejó al descubierto gran parte de su curvilínea figura.

Además, el producto le dio un brillo extra a su piel mientras enamoraba a los seguidores. Hasta ahora lleva más de nueve millones de likes.

Entre los comentarios destacan los de sus hermanas, quienes alabaron la belleza de la menor del clan Kardashian-Jenner.

Este atrevidísimo traje de baño es el mismo modelo que Kourtney Kardashian llevó hace algunos días.

Solo que ella eligió un Sommer Swim en color rojo para ser fotografiada saliendo de la alberca durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, donde las hermanas se fueron de escape a un viaje de chicas.

Ella dio sus primeros pasos en el mundo de la farándula cuando tenía 10 años con el reality show “Keeping Up with the Kardashians”, que se estrenó en 2007. Desde entonces, hemos visto su transformación hasta convertirse en la millonaria más joven del mundo.

La empresaria y su papá

Caitlyn y Kylie Jenner querían hacer algo desde hace mucho tiempo. Apoyarse la una a la otra teniendo una conversación sincera delante de todo su público.

El exatleta transgénero empieza dando las gracias a sus hijos por haber sido literalmente sus mejores amigos durante esta transición tan difícil.

Luego la socialité utiliza todos los productos de su línea de maquillaje y ‘skincare’ y ella misma dice sentirse muy afortunada y contenta por formar parte del canal de su papá.

Ella comenta mientras maquilla, cómo llora de emoción los cinco primeros minutos y escucharla le da un impulso para seguir esos días donde no encuentra la fuerza para hacerlo.

