Salma Hayek hace delirar a sus fans con mini bikini ¿una talla menos?

La actriz aparece sentada a la orilla de la playa mientras hace un ejercicio de meditación; sin embargo, casi deja ver de más con su diminuto traje de baño.

Salma Hayek inició el 2021 con el pie derecho, pues recién acaba de celebrar sus 17 millones de seguidores en la red social.

Ahora la actriz mexicana vuelve a ser el centro de atención con unas sexys fotos donde invita a “mantener la calma” pero en un mini bikini.

La famosa se dejó ver disfrutando de una playa, mientras presumió un ajustado traje de baño color negro, que parecía que no fuera de su talla, ya que casi deja ver de más.

“We need to keep our cool. Hay que mantener la calma 🧘🏽‍♀️ #instamood #calm”, escribió en la pubkicación.