Dulce María protagoniza portada mostrando sus senos en revelador escote

La actriz sorprendió a sus seguidores con candente foto sin sostén en la que presume su silueta a tan solo dos meses de haber tenido a su hija.

Dulce María logró elevar la temperatura de sus miles de fans con una delgada y sensual figura a tan solo dos meses de haberse convertido en madre.

La cantante posó para la portada de la revista Cosmopolitan edición Eslovenia.

“Somos portada en Cosmopolitan Eslovenia. ¡Gracias!”, escribió.

En la imagen aparece con un elegante body color negro a juego con un saco al estilo de la década de los ochenta.

Lo que más llamó la atención fue el revelador escote del atuendo que dejaba ver sus atributos a la perfección que no llevaba sostén.

La publicación que realizó hace unas horas ya acumula más de 88 mil ‘me gusta’ y ha recibido toda clase de halagos:

“Diosa”

“Hermosa”

“Maravillosa como siempre”

“Eres demasiado, súper hot”

“Perfecta”

“Me llenas de orgullo, lograste verte sensual post mamá” son algunos de los comentarios que recibió.

Durante estas últimas semanas ha compartido su experiencia con la maternidad y cómo la ha logrado balancear con su carrera profesional para seguir trabajando.

“No hay palabras que logren expresar todo lo que siento (…) Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita, gracias Paco Álvarez por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llegó a cambiarnos la vida. María Paula te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti mi estrella hermosa”.

Ausencia de la cantante

En entrevista con la revista Rolling Stone, Maite Perroni se sinceró sobre la verdadera razón de la ausencia de Dulce María en el exitoso tributo a RBD que se llevó a cabo el pasado 26 de diciembre.

De acuerdo con Perroni, ni ella ni Poncho aceptaron estar en el proyecto porque simplemente no querían subirse al escenario:

“Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende”.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, dijo.

