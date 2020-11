Jennifer Aniston cautiva con candente sesión sin sostén y escotazo

La actriz es el rostro de la campaña de diciembre de la marca Vital Proteins, donde también asumirá el rol de directora creativa de la firma.

Jennifer Aniston mostró su increíble físico en una impresionante producción.

En la sesión fotográfica, la actriz, de 51 años, exhibe su cuerpo mientras demuestra algunos movimientos de yoga y sale a correr.

Además de convertirse en el rostro de la campaña de diciembre de la marca Vital Proteins, Aniston también asumirá el rol de directora creativa de la firma.

En las fotografías, luce varios conjuntos deportivos que dejan entrever su trabajado cuerpo. Además, cubre la portada con una candente foto luciendo una blusa semitransparente sin sostén y un tremendo escote.

La artista anunció que se asociaría con la marca el miércoles. Con una foto en Instagram de ella mostrando todos sus productos de Vital Proteins, dio a conocer que incursionaba en este nuevo negocio.

Durante una entrevista para la revista estadounidense Women’s Health, el entrenador personal de Jennifer Aniston, Leyon Azubuike, compartió detalles detrás de la su tonificada musculatura.

Ella reveló que puede llegar a entrenar hasta siete días por semana. “Si sé que Jen no está grabando nada es muy distinto que si sé que va a estar ocupada con rodajes o recibiendo algún premio. No voy a destrozar sus piernas en el gimnasio el día anterior”, comentó el entrenador.

Los abdominales son el punto protagónico de la rutina de la estrella. También incluye en sus entrenamientos spinning, pilates y yoga.

Recordemos que ella se prepara la segunda temporada del programa de Apple TV y en el esperado regreso de “Friends” en un especial de dos horas para HBO Max, que fue pospuesto por la pandemia de coronavirus.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020