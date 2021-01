Kimberly Flores confiesa si fue “teibolera” en Guatemala

Por primera vez, la modelo y esposa de Edwin Luna respondió a las preguntas que sus fans le hicieron en Instagram sobre su pasado como bailarina.

Desde que inició su relación con el cantante Edwin Luna, mucho se ha hablado del pasado de Kimberly Flores en Guatemala.

Hoy la modelo salió a dar la cara cuando en redes sociales fue cuestionada sobre si en algún momento de su vida había trabajado en un table dance.

Con la sinceridad con la que ha respondido a cada escándalo que ha rodeado su matrimonio con el líder de La Trakalosa de Monterrey, ella se sinceró a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ante el cuestionamiento directo que uno de sus seguidores le hizo a través de una dinámica de preguntas y respuestas, respondió con un contundente “no”.

Pese a que negara haber trabajado en bares del su país natal, algunas imágenes confirmarían que sí es cierto.

Los rumores sobre el supuesto oficio que la intérprete de ‘Vacilar’ desempeñaba en un bar de Guatemala fueron difundidos por su propia madre en 2019.

Aunque fueron muchos los señalamiento que Becky Colombani hizo sobre Kimberly Flores durante una entrevista a TV Notas.

La señora dijo que Kim y Edwin se conocieron cuando ella era “edecan”. “Esas mujeres que las presentan con unos y con otros y se las llevan a beber y a hacer barbaridades”.

Además, confirmó lo que varios medios mexicanos publicaron cuando se dio a conocer su relación.

“Es que ella era una sexoservidora, no sé porque Edwin lo niega. Se me hace muy raro que un hombre como él no le pregunté a mujer por su pasado o que no se pregunte por qué su familia nunca está con ella”, señaló.