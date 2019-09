Hancer habla de su ex, Kimberly Flores esposa de Edwin Luna, y la defiende

Hancer habló sobre su relación con Kimberly Flores, actual esposa de Edwin Luna. El cantante guatemalteco reveló la información en una entrevista en el programa Suelta la sopa.

En sus declaraciones se mostró desconcertado por los ataques de Becky Colombani, mamá de la modelo. La señora ha dicho que Kimberly Flores fue bailarina exótica y ha destapado las cirugías estéticas a las que se ha sometido su hija.

Hancer dijo que siempre vio a Kimberly como una mujer trabajadora. Además, que las personas son libres de desempeñarse en el trabajo que quieran para salir adelante.

“De mi parte te puedo decir que no. Nunca vi algo que me generara esa confusión. Siempre fue muy trabajadora. No me consta que haya hecho ese tipo de trabajo en lo mínimo. Sin embargo, cada persona es libre de hacer lo que quiera para sobrevivir y salir adelante, cualquiera que fuera la razón”, declaró.