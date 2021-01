Así luce Chiquis Rivera en bikini, sin filtros, celulitis y con libras de más

La cantante fue captada disfrutando de la playa en Tulum, México y mostrando su figura real, con todas sus imperfecciones en diminuto traje de baño.

Chiquis Rivera se mostró orgullosa de sus imperfecciones, luego de que los paparazzis compartieran fotos de ella durante sus vacaciones en Tulum, México.

La cantante fue captada disfrutando de la playa mostrando su figura real, con todas sus imperfecciones en diminuto bikini.

Por primera vez, en mucho tiempo, ella se dejó ver sin filtros, celulitis y con libras de más, algo que criticaron sus fans pues desde hace tiempo reveló que hace la dieta Keto.

Luego de la filtración de las fotos, la estrella reafirmó que, en medio de su proceso de divorcio de Lorenzo Méndez, está mejor que nunca y que tienen “muchos pretendientes en fila”.

Además, decidió publicar ella misma un clip donde se ve su piel real y con un poderoso mensaje de orgullo en contra de sus detractores.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!! #NoFilter #NoEdit #NoFaceTune 💋”, señaló.