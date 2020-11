La cantante Bebe Rexha no está nada contenta con las fotografías suyas en la playa que se han publicado en distintos medios en los últimos días.

Las imágenes fueron captadas las semana pasada, mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a su novio en Cabo San Lucas.

En su opinión, esas fotos resultan poco favorecedoras y no le hacen justicia alguna a como se ve en la realidad.

Ante los hechos, la artista decidió volver a enfundarse en el mismo traje de baño que llevaba puesto ese día.

El fin de la publicación fue mostrar a sus fans el aspecto que tiene realmente su anatomía, sin filtros ni retoques de por medio.

“Resulta muy duro porque a veces me cuesta quererme a mí misma. Y cuando te ves con ese aspecto así…” se le escucha decir a Bebe.

La interprete ha admitido ante la cámara desde todos los ángulos que tiene estrías y celulitis y dicho hecho no le avergüenza.

“A ver, soy una chica grande, lo sé. Nací así. Siempre he tenido unos muslos grandes y una cintura estrecha siempre”, resaltó en el clip la cantante.

Bebe Rexha no le tiene miedo a las críticas…

Además, Rexha añadió: “Pero esas fotos, supongo que ese es el aspecto que debe de tener en realidad porque así es como parezco en ellas, no lo sé”.

Asimismo, la famosa aprovechó para desmentir una vez más los rumores acerca de su trasero.

Y es que según han rumoreado varios medios, la intérprete de canciones como “Say My Name” y “Last Hurrah” se habría aumentando los glúteos, gracias a los implantes o infiltraciones.

“Nunca me he alterado mi cuerpo. No me he hecho liposucción ni nada parecido”, señaló Bebe.

Finalmente destacó: “Intento llevar un estilo de vida sano y respetar lo que Dios me ha dado. Me gusta comer, es cierto, y tomo un medicamento que hace que resulte peso muy fácil”.