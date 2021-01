Dalú, de La Academia, muestra increíble antes y después de su sobrepeso

La cantante publicó una imagen que dejó en shock a todos, pues muestra cómo lucía antes de bajar de peso, pero lo hizo para enviar un poderoso mensaje.

María Fernanda Borunda, mejor conocida como Dalú, sorprendió a todos sus fanáticos al revelar pro primera vez una imagen que muestra su sobrepeso.

Durante una entrevista, la cantante contó que después de una ruptura amorosa comenzó a subir mucho de peso, hasta el punto de recibir bullying por su gordura.

“No me sentía a gusto, pero era algo mental de no aceptarme a mí misma tal cual era. Era una persona con sobrepeso, pesaba alrededor de 78 kilos y sí, me hacían bullying”, contó.